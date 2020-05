CUPRA lança iniciativa para animar jogos do Barcelona à porta fechada

A CUPRA lançou uma iniciativa em colaboração com o FC Barcelona que vai trazer o calor dos adeptos ao Camp Nou quando o futebol regressar. Sob o lema "Let’s win this match together" ("Vamos ganhar este jogo juntos"), a fabricante espanhola está a apelar aos adeptos de todo o mundo para que enviem fotografias a encorajar a equipa a partir de suas casas.Estas imagens, que podem ser enviadas para o site oficial da CUPRA , serão depois projectadas nos painéis LED localizados à volta do campo durante os jogos à porta fechada no Camp Nou, em Barcelona.O diretor de estratégia, desenvolvimento empresarial e operações da CUPRA, Antonino Labate, destaca: "A CUPRA sente a responsabilidade de enviar uma mensagem positiva e de esperança à sociedade. Além de procurar transmitir o espírito competitivo e a paixão do mundo digital ao campo de jogo, esta iniciativa vai além do futebol, pois queremos expressar que, apesar dos atuais desafios, nos tornaremos mais fortes se agirmos em conjunto".O objectivo desta iniciativa é fazer com que os adeptos se sintam mais próximo da equipa e do seu estádio, mesmo estando a ver os jogos no conforto das suas casas.Ter Stegen, guarda-redes do Barcelona e embaixador mundial da CUPRA , também deixou um convite aos adeptos blaugrana: "Jogar no nosso Camp Nou é sempre especial, onde o apoio dos nossos adeptos é importante. Esta iniciativa da CUPRA é fantástica porque nos permite sentir a sua presença. Precisamos de nos adaptar a esta situação para que possamos criar um ambiente vencedor para os nossos jogos em casa - Força Barça!"Recorde-se que a CUPRA é, desde Agosto de 2019, parceira oficial do Barça no sector automóvel e na área da mobilidade.