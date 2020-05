CUPRA lança competição virtual de corridas e mete jogador do Barcelona ao volante!

A CUPRA, em colaboração com a RaceRoom, acaba de lançar a sua própria competição de corridas virtuais, trazendo a emoção das pistas para o mundo digital.Denominada CUPRA Simracing Series, esta competição virtual de 13 corridas para permitir aos entusiastas de todo o mundo demonstrarem as suas capacidades ao volante, e tudo sem saírem do conforto das suas casas.O diretor de estratégia, desenvolvimento de negócios e operações da CUPRA Antonino Labate explica: "A criação da CUPRA SimRacing Series mostra a nossa intenção de desenvolver novas experiências no mundo do automobilismo. Acreditamos no potencial do desporto eletrónico para aumentar o conhecimento da marca entre as novas gerações de condutores de automóveis, uma vez que se está a tornar uma forma popular de entretenimento em todo o mundo".Jaime Puig, diretor da CUPRA Racing, acrescenta: "O Simracing marcará a estreia digital do novo CUPRA Leon Competición, cujo modelo real será entregue aos clientes em junho e o do CUPRA e-Racer, que se encontra na fase final de desenvolvimento para participação no PURE ETCR. Estamos prontos para voltar a competir".Até 24 de Maio, os fãs das corridas podem participar no evento contra-relógio na Nürburgring virtual e acumular pontos em corridas individuais com as voltas mais rápidas. Os 24 pilotos mais rápidos qualificam-se para a corrida multiplayer e competem entre si no dia 30 de maio no histórico circuito alemão, incluindo sessões de aquecimento e qualificação. A última corrida da época terá lugar no dia 31 de outubro, no circuito de Macau. Todas as corridas serão transmitidas em direto no canal da CUPRA no YouTube.Como parte da CUPRA SimRacing Series, a tribo CUPRA também estará praticamente ao volante dos automóveis de corrida. A marca instalou um simulador de condução profissional na casa do embaixador mundial da CUPRA, o guarda redes do FC Barcelona, Marc ter Stegen, bem como do actor e cantor alemão Tom Beck, que vai desafiar as suas capacidades de condução virtual contra os condutores profissionais.A grelha de partida do evento CUPRA VIP Simracing será completada por Jordi Gené, campeão do World Touring Car Championship, Mikel Azcona, campeão do TCR Europe, e por Mikaela Ahlin-Kottulinsky e Sebastian Stahl, experientes pilotos de automóveis de turismo.O evento contará ainda com a presença do embaixador da marca Mattias Ekström, campeão de Rally Cross e DTM. Esta corrida, que terá lugar no circuito virtual de Spa-Francorchamps, será transmitida em direto no canal oficial da CUPRA no YouTube no dia 21 de Maio às 20h00 (CEST).Para além da CUPRA Simracing Series e da corrida CUPRA VIP, a marca criou também a primeira competição mundial de automóveis de turismo elétricos virtuais, a CUPRA e-Racing Competition, que contará com o novo CUPRA e-Racer, o primeiro automóvel de competição 100% elétrico. A sessão de contra-relógio terá lugar no segundo semestre do ano, no Circuito Virtual de Xangai, enquanto a última corrida multijogadores será transmitida em direto no YouTube no dia 19 de Dezembro.