Cuidado, Demon! Este Dodge Charger da SpeedKore tem 1546 cv

A SpeedKore acaba de lançar uma versão tão radical do Dodge Charger que chega para colocar em sentido o "todo-poderoso" Dodge Challenger Demon.

Esta versão, que tem por base o Charger Pursuit, conta com o mesmo motor V8 de 6.2 litros que encontramos no Demon. Contudo, conta com dois novos turbos que lhe permitem chegar aos 1.546 cv de potência!

Para chegar a esta potência foi preciso bem mais do que dois novos turbos, com a SpeedKore a optar por instalar novas cabeças, novos injectores e um sistema de escape totalmente personalizado, este último com saídas no pára-choques dianteiro.

Além deste "boost" de potência, a SpeedKore ainda instalou um "kit" de carroçaria alargado em fibra de carbono e um "pack" aerodinâmico no mesmo material que consiste num enorme difusor traseiro e num "spoiler" muito pronunciado.