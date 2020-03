COVID-19: Piloto britânico ofereceu-se para conduzir ambulâncias

O piloto inglês Jason Plato, campeão do campeonato de turismos britânico de 2001 e 2010, ofereceu esta semana os seus serviços às autoridades de saúde do país na luta contra o coronavírus, colocando-se à disposição para ser condutor de ambulâncias neste período de crise, escreve o "Record".



"Com quem tenho de falar? Quero voluntariar os meus serviços de piloto para conduzir uma ambulância, de forma a libertar o condutor para que possa tratar pacientes. Além disso, posso garantir que vou chegar ao destino de forma rápida", escreveu o piloto, de 52 anos, na sua conta de Twitter.

Who do I need to speak to? I want to volunteer my driving services to the ambulance/paramedic services to relieve the driver so there are two pairs of hands treating patients... plus I guarantee I’ll get to the destinations quicker