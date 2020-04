COVID-19: Centro de produção de Mangualde da PSA ajuda na criação de centro de triagem no Centro Hospitalar Tondela-Viseu

O Centro de Produção de Mangualde do Groupe PSA deu mais um contributo no combate para a erradicação da COVID-19 no nosso país, ao ajudar à operacionalização de uma unidade modular exterior do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, destinada à triagem e avaliação de pessoas com suspeitas de contaminação.

Esta unidade, que entrará em funcionamento nos próximos dias, vai garantir condições substancialmente melhoradas face à anterior estrutura de tendas do exército. Permite a necessária separação entre os utentes potencialmente infectados com este vírus e os restantes daquele espaço de saúde.

Construído pela Purever Industrires, esta nova estrutura ocupa uma área de 140 m2 e é composta por uma área de recepção e triagem, bem como gabinetes de consulta e de tratamentos, uma sala de RX, zonas comuns e outras de apoio administrativo, espaços de apoio e sanitários, entre outros.

A construção desta estrutura é estanque, sendo que é mesmo possível, caso seja necessário, a criação de salas de pressão negativa.

Além do seu patrocínio a este Centro de Triagem e de Análise, a Fábrica de Mangualde do Groupe PSA conseguiu congregar, neste esforço de combate à atual situação de pandemia, a generosa contribuição de algumas das empresas suas fornecedoras. Destaca-se a CSMTEC (Eletricidade, Eletrónica e Automação) e a RedSteel (Metalomecânica), que se mobilizaram em torno deste projeto e cujo patrocínio favoreceu uma mais célere operacionalização desta unidade.

Este contributo para a população servida pelo Centro Hospitalar Tondela-Viseu é mais um passo na estratégia de responsabilidade social do Centro de Produção de Mangualde do Groupe PSA, na mesma linha de ação de outras que a precederam, como a cooperação com o CEiiA e o Instituto Politécnico de Viseu no desenvolvimento de ventiladores, a doação de máscaras de proteção a entidades estatais e a associação ao projeto solidário de construção de viseiras por um empresário de Seia, que as distribuiu gratuitamente por várias instituições sociais e de saúde.