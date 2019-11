Confirmado. Primeira fábrica da Tesla na Europa será na Alemanha

Está confirmado: a primeira fábrica da Tesla na Europa vai ser na Alemanha, mais concretamente nos arredores de Berlim.

De acordo com Jörg Steinback, ministro da economia e energia do Estado de Brandemburgo, a Gigafactory da Tesla vai começar a ser construída já no primeiro trimestre do próximo ano, sendo que por lá serão produzidas baterias, transmissões e ainda o novo Model Y.

O anúncio foi feito pelo próprio Elon Musk, durante os prémios Golden Steering Wheel, cuja cerimónia decorreu em Berlim, esta terça-feira.

"Todos sabem que a engenharia alemã é fantástica. Essa é uma das razões pelas quais vamos instalar a nossa Gigafactory na Alemanha", revelou Musk.

Para além da nova Gigafactory, Berlim também vai receber um centro de design e engenharia.