Conduz jipe sobre três rodas sem dar conta durante dois quilómetros

Um automobilista britânico tocado pelo álcool conseguiu conduzir o seu Range Rover Sport sobre três rodas sem dar conta numa estrada de Telford, nos arredores de Birmingham.

A quarta roda tinha ficado dois quilómetros mais atrás, depois de ter sido arrancada do eixo dianteiro ao embater contra um dos pinos que ladeia a via.

É o autocolante que tem colado na porta da bagageira do SUV que torna a história ainda mais tenebrosa. "Eu não estou bêbado. Apenas estou a desviar-me dos buracos da estrada!".

Detido pela polícia de Telford na noite de domingo, que contou toda a história no Twitter, o condutor acusou 0,7 de álcool no sangue, uma taxa de alcoolemia duas vezes superior ao permitido no Reino Unido.

"Definitivamente, estava bêbado!", ironizou a autoridade policial naquela rede social. O condutor foi levado a tribunal acusado de condução sob embriaguez.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?