Como será o novo Dacia Sandero? Quadrado e 100% eléctrico!

A reconfirmação é do director executivo da Dacia: o novo Sandero tem já as formas bem delineadas, como se pode apreciar na publicação de Denis Le Vot feita esta segunda-feira no seu LinkedIn.

Mais importante a reter é que o campeão de vendas da insígnia franco-romena contará com uma variante 100% eléctrica e já com preço definido: a partir de 18 mil euros para democratizar a electromobilidade.

Será também um dos carros mais rápidos na sua concepção: apenas 16 meses embora a sua chegada ao mercado europeu só venha a acontecer previsivelmente em 2027.

Para esta rapidez muito trabalho estará já feito, com a plataforma AmpR Small do grupo Renault a servir provavelmente de base mas numa versão menos complexa para reduzir os custos de produção.

Uma certeza é que a próxima geração do compacto terá variantes a gasolina, como confirmou Denis Le Vot ao britânico Auto Express, mas sempre como 100% híbridos.

Quanto ao desenho do novo Sandero, a imagem partilhada pelo executivo mostra um formato cúbico, a aproximá-lo cada vez mais dum SUV, com uma linha de cintura elevada e cavas das rodas bem marcadas.

