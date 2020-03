Combustíveis voltam a descer na próxima semana. Gasolina pode baixar 4 cêntimos

Os preços dos combustíveis deverão voltar a descer a partir da próxima segunda-feira, dia 9 de Março, mantendo o ciclo de quedas das últimas semanas, segundo os cálculos do Negócios.A confirmar-se, o preço da gasolina simples 95 tem margem para uma queda de 4 cêntimos para os 1,461 euros por litro, o valor mais baixo desde março de 2019.Já o preço do gasóleo poderá conhecer uma desvalorização de 2 cêntimos por litro para os 1,336 euros por litro, o que representa o menor valor desde Setembro de 2019. A acontecer, será a sétima semana consecutiva de quedas no preço do gasóleo.