Combustíveis vão registar nova queda histórica. Gasolina pode cair 6 cêntimos

o perigo de contágio nestes espaços.

Atestar o depósito de um automóvel com motor a combustão vai voltar a ficar novamente mais barato a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de março, com os preços internacionais do gasóleo e da gasolina a sofrerem quedas acentuadas devido ao coronavírus.Segundo os cálculos do "Negócios", há margem para uma descida de 6 cêntimos na gasolina simples 95 para os 1,335 euros por litro, o que representa um mínimo desde agosto de 2016, naquela que será a quarta semana consecutiva de quedas para este ativo.Já no preço do gasóleo simples, existe a possibilidade de uma queda de 5 cêntimos no gasóleo simples para os 1,228 euros por litro - um mínimo desde setembro de 2017. Será a décima semana consecutiva em que o gasóleo desvaloriza nas gasolineiras portuguesas.Ao "Negócios", uma fonte do setor petrolífero disse que o preço do gasóleo simples deverá sofrer uma queda de 3,5 cêntimos por litro e o preço da gasolina simples 95 uma desvalorização de 6,5 cêntimos por litro.Reunimos várias medidas de segurança que deve ter em conta quando for abastecer o seu automóvel, de forma a reduzir