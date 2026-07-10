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Combustíveis aumentam segunda-feira; gasóleo fica com a ''fatia de leão''

17:30 - 10-07-2026
 
 
Combustíveis aumentam segunda-feira; gasóleo fica com a ''fatia de leão''

As salvas de drones e mísseis trocadas esta semana entre os Estados Unidos e o Irão já tiveram o seu efeito nos preços dos combustíveis para a próxima segunda-feira.

Para a gasolina é esperada uma subida de 2,5 cêntimos por litro, com o gasóleo a ficar com a "fatia de leão" ao antever-se um "salto" de 7 cêntimos/litro

Tudo aponta, por isso, que o litro da gasolina simples 95 venha a fixar-se nos 1,918 euros/litro enquanto o gasóleo simples poderá chegar aos 1,863 euros/litro.

Estas previsões poderão sofrer ainda alterações caso haja "mexidas" no ISP: recorde-se que, devido ao conflito no Médio Oriente, o Governo comprometeu-se a reduzir ou a aumentar o imposto sempre que se verifique uma variação superior a dez cêntimos.

Ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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