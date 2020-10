Clientes de eléctricos Nissan passam a ter desconto de até 33% nos carregamentos com cartão Galp Electric

Uma parceria para beneficiar os clientes

Processo de adesão simplificado

A Nissan Portugal acaba de anunciar que a partir de agora os seus clientes de Nissan LEAF e e-NV200 já podem beneficiar das vantagens únicas nos custos de energia decorrentes do acordo que a marca estabeleceu com a Galp.Com um desconto na tarifa de electricidade que pode ir até 33%, esta é mais uma vantagem para quem opta pela mobilidade eléctrica, caracterizada já de si por poupanças significativas ancoradas em custos de revisões que representam cerca de um quarto dos associados a automóveis tradicionais, na isenção de imposto de circulação e, também, para profissionais liberais e empresas, em vantagens fiscais como a dedução do IVA de aquisição e manutenção e a isenção de tributação autónoma.Com "o objectivo de reforçar a sua liderança na Mobilidade Elétrica e alargar a rede de carregamento", a Nissan estabeleceu uma parceria com a GALP que inclui a atribuição de condições de tarifas de electricidade exclusivas aos clientes de ambas as empresas.Todos os clientes de automóveis eléctricos Nissan, actuais e futuros, privados e empresas, usufruem a partir de agora e com o cartão Galp Electric de um desconto de 25% na tarifa de electricidade para carregamento. Caso os clientes Nissan optem pela GALP para o seu abastecimento doméstico de electricidade, esse desconto é ainda mais significativo, passando a ser de 33%.Estes descontos são válidos em todos os mais de 1.300 postos de carregamento público da rede Mobi.e, independentemente do operador.Recorde-se que a Nissan disponibiliza aos seus clientes 18 postos de carregamento rápido nas suas concessões, sem custos associados.Os atuais clientes Nissan EV com cartão Galp Electric apenas terão de contactar a sua concessão para levantarem o seu código pessoal de acesso. Este código é solicitado quando o cliente liga para a linha GALP (808 507 500) para activar o desconto exclusivo de clientes Nissan. Cada código é pessoal e intransmissível para assegurar que não será usado de forma indiscriminada.A GALP envia por correio o cartão físico que irá permitir ao cliente Nissan recarregar o seu Nissan LEAF ou e-NV200 em todos os postos públicos da rede Mobi.e.Os novos clientes Nissan LEAF ou e-NV200 receberão uma monofolha como parte do dossier de venda de cliente VE. Esta monofolha explica em detalhe as vantagens e processo de ativação.