Clássico milionário: BMW 507 Roadster faz 2 milhões de euros!

Um magnífico BMW 507 Roadster Series II, de 1958, bateu nos 1.996.250 euros quando o martelo desceu pela última vez.

O feito foi conseguido esta quarta-feira, em Paris, no leilão organizado pela RM Sotheby’s, em paralelo ao salão Rétromobile que decorre na Cidade-Luz até domingo.

O valor final nem é tão surpreendente como à partida pode parecer. Numa altura em que a Europa ainda "lambia" as feridas da Segunda Guerra Mundial, a BMW criou um descapotável de linhas elegantes e intemporais, que ficou na história automóvel e da própria marca.

Das 252 unidades do BMW 507 Roadster Series II que foram produzidas, entre 1956 e 1959, dois, pelo menos passaram pelas mãos do rocker Elvis Presley e do piloto britânico John Surtees

Equipado com um motor V8 de 3.2 litros com carburador duplo, os 150 cv por ele debitados, e transmitidos ao solo por uma caixa manual de quatro relações, permitiam levar o descapotável aos 196 km/hora, e fazer 11,1 segundos dos 0 aos 100 km/hora.

O que muitos desconhecem é que o investimento feito neste modelo pela marca germânica quase a levou à falência. O mercado americano era chave para o sucesso do roadster mas, das 1000 unidades previstas para exportação, apenas 34 chegaram aos Estados Unidos: e tudo devido ao seu elevado preço final!

Este modelo específico, numerado com o chassis 70134, é um dos 214 exemplares da Série II existentes. Em relação à primeira versão, este BMW 507 Roadster viu revista a disposição do painel de instrumentos

O depósito de combustível foi recolocado noutra posição para se ganhar mais espaço para o condutor e o acompanhante, sem esquecer a nova capota recolhível.

Foi a própria BMW a restaurar o desportivo até ao seu visual original quando saiu da linha de montagem. Durante o processo, foi recuperado um painel do porta-luvas com uma assinatura. Tudo indica que a placa foi assinada pelo conde Albrecht Goertz, ‘designer’ do BMW 507 Roadster Série II.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?