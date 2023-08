Citroën My Ami Buggy ''preso'' a cadeado

Ir para a praia ao volante do Citroën My Ami Buggy é tão prático como ir de bicicleta?

A dúvida está ser "esclarecida" esta semana na Praia da Torre e no Passeio Marítimo de Oeiras até ao próximo domingo.

Em curso naqueles locais está a campanha criada pela Citroën, JCdecaux e Publicis.

Se o quadriciclo, por si só, já arranca sorrisos aos passantes, as gargalhadas estão mais do que asseguradas com o criativo Mupi Locked.

Esta réplica gigante de um cadeado de bicicleta abraça o múpi e o My Ami Buggy, assegurando que estará no mesmo sítio quando o condutor regressar da praia.

Passe o exagero da situação, o que importa reter é a mobilidade sustentável que este citadino oferece sem necessidade de ter carta de condução.

