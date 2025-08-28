Chinesas Omoda e Jaecoo a chegar pelas mãos do Grupo JAP

Há mais uma marca chinesa a enriquecer o catálogo automóvel da JAP: depois da Foton, GAC, Nio e Firefly, o grupo nacional soma agora a representação da Omoda & Jaecoo no nosso país.

A JAP explica que a insígnia do conglomerado Chery Automobile, com duas identidades distintas, quer marcar a diferença no segmento SUV nas variantes 100% híbridas e eléctricas, sem esquecer os híbridos plug-in.

A O&J inicia a sua presença com o lançamento no Outono dos Omoda 5, Omoda 7 e Omoda 9, assim como dos Jaecoo 5 e Jaecoo 7, tendo como "denominador comum uma relação qualidade/preço de referência", explica a nota de imprensa.

