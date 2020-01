Chamada para a morte: camião desgovernado lança o pânico

Um choque entre dois automóveis numa via rápida, com os meios de socorro a acorrerem de imediato ao local para resgatarem as vítimas.

Tudo correcto até este ponto não fosse um enorme camião TIR surgir do nevoeiro a toda a velocidade e a levar tudo à frente o que encontrou pelo caminho.







EXCLUSIVE VIDEO: KCBD crew captures video of semi crash on Slaton Highway. - Full story here: https://t.co/xb48usLmz4 pic.twitter.com/MMzf9rKQEf — KCBD NewsChannel11 (@KCBD11) 27 de dezembro de 2019

O acidente aconteceu a 27 de Dezembro, numa estrada americana nos arredores de Lubbock, Texas, e os socorristas não ganharam para o susto.

As imagens captadas pela televisão local KBCD mostram um camião desgovernado a bater na traseira de dois SUVs antes de sair da estrada e "apontar" aos agentes da autoridade até tombar.

De ambos os acidentes, que não provocaram vítimas mortais, resultaram um ferido ligeiro (o polícia que corria à frente do camião) e um ferido grave.

