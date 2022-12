A Bridgestone vai levar a sua visão sobre mobilidade sustentável ao CES 2023, que arranca a 5 de Janeiro em Las Vegas.

CES 2023: Bridgestone leva mobilidade sustentável a Las Vegas

Em questão está a viabilização da circularidade dos materiais, o desempenho do produto e os serviços a pedido para a mobilidade particular e de frota.

A presença da empresa no salão americano de tecnologia está centrada em torno de três temas-chave.

O primeiro assenta no uso de borracha natural renovável e na reciclagem de pneus como parte da sua iniciativa EverTire.

Exemplo desta estratégia está no bio processamento de pneus em fim de vida através de um processo de fermentação.

Os materiais resultantes deste processo são adequados para a reutilização no fabrico de pneus novos.

Em destaque estará igualmente a tecnologia Smart Corner para veículos eléctricos, sendo destacado o protótipo Enliten EV Concept Tire.

A multinacional irá destacar o desempenho, eficiência, segurança e conforto dos veículos, melhorados através de pneus com sensores e molas pneumáticas.

A solução combina pneus Bridgestone premium e molas pneumáticas Firestone Airide, concebida especificamente para veículos eléctricos e autónomos.

Esta solução usa sensores embutidos, ligados à nuvem, quer nos pneus, quer nas molas pneumáticas.

Desta forma, a Bridgestone será capaz de fornecer informações em tempo real e preditivas que elevam a segurança, eficiência e produtividade.

Já o concierge digital assenta na gestão de veículos particulares e de frota através de ferramentas de gestão online para prestar serviços dentro dos prazos.

O Bridgestone Fleetcare combina os dados dos pneus com os sistemas dos veículos para automatizar os proprietários com o cuidado do respectivo veículo.

