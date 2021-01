Carta de condução: emissão ‘na hora’ pode arrancar em 2021

O Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT) poderá, ainda este ano, começar a fazer cartas de condução "na hora".

O serviço está principalmente dirigido aos condutores profissionais, assim como para quem tenha perdido aquele documento, avança a agência Lusa.

Falando à margem da apresentação do novo modelo de carta de condução na Imprensa Nacional – Casa da Moeda, o presidente do IMT afirmou que há condições para que o projecto, incluído no programa Simplex da administração pública, comece ainda em 2021.

"A pessoa vai ao balcão do IMT e, assim como o passaporte, que hoje podemos obter no mesmo dia, podemos passar a ter uma carta 'na hora' ", explicou Eduardo Feio.

"Será, essencialmente, para profissionais ou para quem tenha perdido a carta de condução" e consiga ter a emissão" de um novo documento nesse dia.

Ainda de acordo com o presidente da IMT, o serviço só existirá em alguns pontos do País, embora não tenha especificado quais eles são.

