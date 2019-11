Carro Europeu do Ano 2020: finalistas já estão escolhidos

Foram definidos esta segunda-feira os sete finalistas ao Carro Europeu do Ano 2020 a partir das três dezenas de candidatos que estavam a concurso.

Como regra, os candidatos elegíveis teriam de ser novos modelos e estarem disponíveis em, pelo menos, cinco países europeus no momento da votação.

A votação na segunda etapa ocorre no Ano Novo, com o sucessor do Jaguar i-Pace a ser anunciado, em Março de 2020, no Salão Automóvel de Genebra, na Suíça.

Recorde que, na edição do ano passado, o galardão foi arrecadado pela Jaguar com o modelo i-Pace 100% eléctrico.

