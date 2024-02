Carro do Ano 2024: conheça os sete finalistas

Já foram definidos os sete finalistas que irão disputar a sucessão do Renault Austral a Carro do Ano 2024.

A electrificação marca cada uma das sete propostas, com os BYD Seal, Hyundai Ioniq 6 e Volvo EX30 a serem totalmente eléctricos.

A restante oferta é dada pelos 100% híbridos Hyundai Kauai, Renault Espace e Toyota C-HR, com a marca japonesa a juntar o plug-in Toyota Prius.

A concorrerem às oito categorias que compõem o concurso – Citadino, Familiar, Desportivo/Lazer, SUV Compacto (inclui crossovers), Grande SUV, Eléctrico, Híbrido e Híbrido Plug-in – estão ainda 42 modelos.

Nesta edição, pela primeira vez, o júri do Carro do Ano vai atribuir o Prémio Design ao modelo que mais se destacar em matéria de estilo e imagem.

Também nesta edição, a organização volta a seleccionar um conjunto de dispositivos tecnológicos que beneficiem o condutor e a qualidade de condução para o Prémio Tecnologia e Inovação.

A comissão executiva do Carro do Ano 2024 irá ainda distinguir a Personalidade do Ano.

Este prémio é atribuído à figura que, pelo seu profissionalismo e empenho pessoal, contribua para o desenvolvimento do sector automóvel em Portugal.

O Carro do Ano 2024 e os vencedores das diferentes classes serão conhecidos em Março.

