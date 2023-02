Carro do Ano 2023: conheça os sete finalistas

Já são conhecidos os sete finalistas que irão disputar a vitória na 40.ª edição do Carro do Ano no nosso país que acontece no início de Março.

Honda Civic, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Renault Mégane E-Tech, Skoda Fabia e Volkswagen ID. Buzz foram os eleitos pelo júri.

No total são 37 inscrições, com os diferentes modelos e versões divididos por sete classes: Citadino, Familiar, SUV Compacto, Grande SUV, Eléctrico, Híbrido e Híbrido Plug-in.

Entre 23 e 25 de Fevereiro, todos os candidatos vão estar em exposição na praça central do UBBO Shopping Resort, na Amadora.

