'Carnaval em Segurança 2023': PSP registou dois mortos e deteve 584 pessoas

Dois mortos, nove feridos graves e 190 feridos ligeiros em 614 acidentes rodoviários foram contabilizados pela PSP na sua área de responsabilidade durante a operação Carnaval em Segurança 2023.

Nos cinco dias em que decorreu a acção, a força policial deteve ainda 584 pessoas, a maioria por condução sob o efeito do álcool e falta de habilitação legal, revelou a força policial esta quarta-feira.

Nos cinco dias em que decorreu a acção Carnaval em Segurança 2023, a força policial registou ainda 1.620 infracções de trânsito dos 14.762 condutores fiscalizados.

A maioria (726) foi por excesso de velocidade, além das 261 contra-ordenações por condução com excesso de álcool, 215 por não terem inspecção periódica obrigatória, 68 por falta de seguro obrigatório, 51 por não-utilização do cinto de segurança e 57 por uso do telemóvel durante a condução.

Foram detidas 584 pessoas, das quais 214 por condução sob o efeito do álcool, 121 por falta de carta de condução, 73 por tráfico de droga e 49 por mandados de detenção.

A PSP acompanhou 294 corsos e desfiles carnavalescos no Carnaval, e realizou 732 operações de fiscalização.

Dessas acções, 495 foram na vertente da segurança rodoviária e 119 no âmbito da fiscalização de estabelecimentos, e de espectáculos e segurança privada.

