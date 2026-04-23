Caricato: tenta roubar 1.200 litros de gasóleo para ''atestar'' monovolume

Com os preços dos combustíveis a subirem em flecha devido à guerra no Golfo Pérsico, são cada vez mais "originais" as artimanhas dos amigos do alheio para se abastecerem do precioso gasóleo.

Um larápio camuflou ao pormenor um Peugeot 807 com 60 garrafões de 20 litros no porta-bagagens, para invadir uma instalação fabril na zona industrial de Mauléon, no centro-oeste de França.

Escondido no meio da vegetação, fora da vista das patrulhas policiais, tudo tinha sido pensado ao pormenor para atacar o alvo à 01h30… apenas abortado por um "incómodo" alarme a anunciar o assalto!

Agentes da Gendarmerie local responderam ao alerta e de imediato cercaram o local antes mesmo do ladrão carregar o primeiro garrafão; desnecessário será dizer que nem sequer conseguiu explicar que apenas queria atestar o depósito do seu Peugeot.

Texto: P.R.S.

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