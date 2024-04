Campanha 'Cinto-me Vivo' regista mais de 24.700 infracções numa semana

A campanha de segurança rodoviária Cinto-me Vivo registou 24.753 infrações apenas numa semana, com 729 relacionadas com o uso do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças.

São os números avançados esta sexta-feira pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), PSP e GNR entre 5 e 11 de Abril.

Na última semana, foram fiscalizados presencialmente 60,1 mil veículos, com as forças de segurança a detectarem 24.753 infrações.

Durante esta acção verificaram-se 2.543 acidentes, dos quais resultaram seis vítimas mortais, 47 feridos graves e 750 feridos ligeiros.

Foram menos 44 acidentes, menos 10 vítimas mortais, menos nove feridos graves e menos 54 feridos ligeiros comparativamente ao período homólogo do ano passado.

No âmbito da campanha a nível nacional, a ANST realizou cinco acções de sensibilização junto de 671 condutores e passageiros.

Esta foi a quarta das 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024.

