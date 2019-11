Cabify deixa de operar em Portugal na próxima semana

A Cabify anunciou que vai deixar as suas operações em Lisboa e no Porto no dia 30 novembro, pelo que no mês de dezembro deixará de transportar passageiros em Portugal, escreve o "Negócios"."Assumimos, desde sempre, um firme compromisso em criar um forte impacto positivo nas cidades onde estamos presentes, tendo em vista um modelo de negócio com rentabilidade económica. Neste caso, como resultado de um constante processo de análise das cidades em que operamos, tomámos a decisão estratégica de deixar de ter o nosso serviço operativo em Lisboa e Porto", pode ler-se no comunicado da empresa.A plataforma acrescenta, porém, que "não deixará de estar atenta às necessidades futuras destes mercados no que concerne à multimodalidade dos transportes urbanos".Nos últimos meses, a empresa tem sentido dificuldades em atrair motoristas para a plataforma, o que levou a tempos de espera para os clientes aumentassem devido à escassa oferta.