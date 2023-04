C40 e XC40 Recharge vão ainda mais longe do que a Volvo anunciou

E se o seu Volvo Recharge 100% eléctrico tivesse mais autonomia do que o anunciado pela própria marca?

A boa surpresa foi dada na mais recente certificação para os XC40 e C40 segundo o ciclo WLTP.

Recorde-se que ambos os modelos viram o seu sistema motriz reconfigurado e actualizado, a que se somam a tracção traseira e o aumento da autonomia.

Os XC40 e C40 com tracção traseira receberam a segunda geração do motor eléctrico, com a potência a subir de 170 kW (231 cv) para 175 kW (238 cv).

Melhorias na eficiência de refrigeração da bateria de 69 kWh permitiram elevar a autonomia até 460 quilómetros no crossover, e 476 quilómetros no SUV coupé.

Com a opção de motor único de 185 kW (252 cv) a dar tracção ao eixo traseiro, e com a bateria de 82 kWh, a distância percorrida sobe até aos 515 quilómetros no XC40 Recharge e até aos 533 quilómetros no C40 Recharge.

Os números oficiais dão ao Volvo C40 uma autonomia até 581 quilómetros e ao Volvo XC40 até 573 quilómetros.

Versão Bateria Autonomia C40 Single Motor 69 kWh 477 km C40 Twin Motor 82 kWh 550 km C40 Single Motor Extended Range 82 kWh 581 km XC40 Single Motor 69 kWh 461 km XC40 Twin Motor 82 kWh 538 km XC40 Single Motor Extended Range 82 kWh 573 km

