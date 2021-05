Para hiper carros exclusivos, nada melhor do que criar um conjunto de malas personalizadas que caibam nos pequenos espaços disponíveis a bordo.





Bugatti cria malas exclusivas que encaixam ao milímetro nos seus hiper carros

Foi o que a Bugatti decidiu fazer ao associar-se à Schedoni, uma empresa familiar italiana fundada em 1880.

Em destaque está a mala Weekender, que se encaixa ao milímetro no porta-bagagens do Chiron, e duas bolsas em pele que encaixam atrás dos bancos.

As três peças, que levam 110 horas a serem manufacturadas, são constituídas por 150 elementos em pele, e outros tantos para o interior, a que se juntam mais 50 para os cortes de forro.

As bagagens podem ser totalmente personalizadas, à semelhança do que acontece com os Bugatti Chiron, Divo e Centodieci.

As peles, que são idênticas às usadas no interior dos hiper desportivos, podem ser escolhidas entre as 31 tonalidades disponíveis, e personalizadas com logótipos e padrões de costura exclusivos, ou apenas com a insígnia EB.

"Considerando a atenção e cuidado extremos que envolvem a confecção de cada Bugatti, cada peça de bagagem que produzimos corresponde ao mesmo nível de paixão, habilidade e dedicação", explicou Simone Schedoni, presidente da empresa centenária.

"Cada modelo feito pela Bugatti é altamente personalizado e feito sob medida, e as opções dos nossos conjuntos permitem o mesmo nível de luxo".

Os interessados podem já personalizar os conjuntos de bagagem através de uma ferramenta online na página do construtor automóvel francês.

Desconhecem-se os preços por que os conjuntos serão vendidos, mas deverão estar ao mesmo nível da exclusividade de qualquer Bugatti.

