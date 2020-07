Boris Johnson pode tirar a Huawei da construção das redes 5G

onselho de segurança nacional para decidir o futuro da rede de quinta geração.

Já na semana passada, um relatório da agência de inteligência britânica GCHQ levantou novos receios sobre o impacto que a entrada da Huawei teria na segurança nacional, segundo o The Sunday Times e o The Daily Telegraph . Isto na sequência das novas imposições dos Estados Unidos frente à tecnológica chinesa.A nova restrição dos Estados Unidos à Huawei entrou em vigor em maio deste ano e pressupõe que as empresas estrangeiras que utilizem componentes fabricados por tecnológicas norte-amercianas necessitem de uma declaração de aprovação para vender semicondutores à Huawei.