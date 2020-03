BMW i8 apreendido por condutor alemão revelar ilegalidades no Facebook

Um BMW i8 alterado para corridas ilegais foi apreendido pela polícia germânica, depois de o condutor ter publicado no Facebook um vídeo a acelerar o super carro a mais de 200 km/hora num troço da via limitado a 100 km/hora.

O arresto do super híbrido ‘plug-in’ da marca germânica foi levado a cabo pela divisão policial da Renânia-Palatinado, no fim da passada semana, seis meses depois de ter iniciado as investigações.

Ao condutor foi-lhe também apreendida a carta de condução por tempo indeterminado, além de a infracção vir acompanhada de uma valente multa.

A polícia detectou ainda que o BMW i8 tinha sido objecto de várias alterações que não constavam do livrete, como a instalação de uma nova suspensão pneumática e de arcos de roda ilegais.

Aliás, os agentes "queixaram-se" que demoraram mais de uma hora a pôr o super carro em cima do reboque por ter a carroçaria tão "colada" ao chão.

Na opinião das autoridades policiais, o condutor terá gastado mais de 160 mil euros nas modificações mecânicas e aerodinâmicas, com o BMW i8 a valer qualquer coisa como 350 mil euros.

Talvez isto sirva de alerta para todos aqueles "aceleras" que gostam de exibir nas redes sociais os seus feitos ilegais ao volante. É que a polícia também está ligada…