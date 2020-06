BMcar já vendeu 1300 automóveis este ano e acaba de anunciar um novo evento especial

A BMcar, cujo CEO entrevistámos recentemente, registou no 1.° trimestre de 2020 um crescimento de 6% no seu volume de negócios e desde o início do ano até agora vendeu cerca de 1.300 viaturas, número que se explica, em parte, pelo sucesso que foram os dois eventos (exclusivamente online) BMcar VIP e-EVENT realizados em Abril e Maio.

O mês de Maio foi mesmo um dos melhores de sempre da história da BMcar, que é o concessionário da BMW e da MINI em Braga, Viana do Castelo, Barcelos e Póvoa de Varzim, aos quais juntou, em 2018, um espaço no Porto, e agora, um espaço online, denominado BMcar Online, onde é possível comprar um automóvel em poucos cliques.

De 18 a 21 de Junho a BMcar vai realizar o primeiro evento que combina o conceito online e presencial. No BMcar VIP MISSION EVENT, os clientes poderão participar virtualmente através da BMcar Online, com consultores de vendas 24h disponíveis, ou fisicamente, nas instalações da BMcar Porto. No total estarão 500 viaturas BMW e MINI disponíveis neste evento.

"Com este evento pretendemos dar ao cliente a possibilidade de escolha no tipo de presença que mais lhe convier, ou ou virtualmente, com consultores de vendas disponíveis 24 horas por dia através de videoconferência, ou fisicamente no nosso espaço da BMcar Porto", afirma Pedro Rodrigues, CEO da BMcar.