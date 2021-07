Bigster: Dacia estreia novo SUV em Munique

Depois da Renault, é agora a Dacia a oficializar a sua presença no salão automóvel de Munique, que acontece entre 6 e 12 de Setembro.

Para além da nova identidade visual da marca romena, o destaque está na estreia física do SUV de produção que irá sair do Dacia Bigster Concept.

A Dacia irá também apresentar toda a gama renovada – Sandero, Logan, Duster e Spring –, num universo composto pelas novas cores.

E, com todos os modelos a estarem em exposição no centro da cidade alemã, os visitantes poderão ensaiarem no terreno o novo eléctrico Spring até ao salão automóvel.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?