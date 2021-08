Bentley Bentayga Hybrid by Mulliner ainda mais exclusivo

Qualquer modelo da Bentley é sinónimo de luxo extremo mas o que dizer quando a Mulliner lhe dá um tratamento ainda mais especial?

A insígnia britânica entregou esta quinta-feira um novo Bentayga Hybrid personalizado por aquela divisão, para a The Macallan Estate em Speyside, Escócia.

A Mulliner adicionou detalhes subtis ao SUV sob o tema The Macallan, reflectidos nas costuras exclusivas, incrustações personalizadas em folheado de madeira, e placas de piso sob medida e luzes LED de boas-vindas.

O novo híbrido, que será acompanhado no final do ano por um Flying Spur Hybrid, firma a parceria anunciada em Julho entre a Bentley Motors e a The Macallan.

O Bentayga Hybrid será usado como veículo de cortesia, e para experiências exclusivas dos clientes hospedados na propriedade da Macallan.

O SUV foi personalizado de maneira a combinar de forma perfeita com as cores do próprio The Macallan Estate, que abriga um amplo e variado ecossistema natural.

A carriçaria foi pintada no verde-escuro metalizado da Bentley, conhecido como Viridian, complementado pela especificação Blackline, com acabamentos em preto brilhante.

O conjunto assenta em jantes maquinadas Mulliner de 22 polegadas e pintadas em preto brilhante.

O interior segue o mesmo conceito, com revestimentos em pele em Cumbrian Green e folheados envernizados em Liquid Amber, que homeageia a cor dos whiskies da Macallan.

