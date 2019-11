Audi vai eliminar 9.500 empregos na Alemanha até 2025

A Audi, do grupo Volkswagen, anunciou esta terça-feira que pretende suprimir 9.500 postos de trabalho até 2025 no âmbito de um programa de redução de custos no valor de 6.000 milhões de euros.





A marca automóvel alemã refere que os cortes de pessoal serão nas suas duas fábricas na Alemanha, mas indica que pretende contratar até duas mil pessoas nas áreas da mobilidade elétrica e digitalização.

As medidas visam a "otimização da capacidade produtiva nas duas fábricas alemãs" e integram um plano de redução de custos que estima poupanças de seis mil milhões de euros até 2029. A empresa pretende assegurar que os novos modelos elétricos da marca sejam produzidos nas fábricas alemãs de Ingolstadt e Neckarsulm.

A marca premium do grupo Volkswagen tem enfrentado um ano difícil com quebras nas vendas, receitas e resultados operacionais nos primeiros nove meses do ano, tendo também sido das marcas mais penalizadas com a introdução, no ano passado, do protocolo de medição de emissões Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).

A Audi emprega atualmente cerca de 90 mil trabalhadores a nível mundial, dos quais 60 mil na Alemanha.



Autor: "Jornal de Negócios"