Audi tem novos Diretores de Marketing e de Vendas em Portugal

A Audi introduziu mudanças na sua equipa de direção em Portugal, passando a contar com Ricardo Rebelo como Diretor de Marketing e Afonso Cabido como Diretor de Vendas.

Ricardo Rebelo, licenciado em Economia, formação que completou com um MBA, possui uma experiência de 16 anos no setor automóvel, iniciada na SIVA onde desempenhou várias funções ligadas às Vendas.

O seu percurso começou na ŠKODA em 2004 como Gestor de Concessionários, tendo transitado para Diretor Comercial da Audi na Expocar Loures e assumido depois a Direção de Vendas da marca Skoda a nível nacional, cargo que ocupou durante 7 anos.

Em 2017, passou a gerir a atividade comercial da Audi em Portugal, enquanto Diretor de Vendas, em estreita colaboração com a Rede de Concessionários da marca.

Ricardo Rebelo passa agora a ter a responsabilidade do Marketing da marca dos quatro anéis, com especial foco na definição de Produto e Preços assim como na Comunicação publicitária.







O seu percurso iniciou-se em 2000 na Renault Portugal, como Brand Manager, sendo de assinalar as diversas funções que desempenhou na área das vendas, como Fleet Manager ou Regional Manager, entre 2006 e 2014.

Assumiu depois a responsabilidade do Marketing da Renault em Portugal, função que alternou com a Coordenação do Marketing da marca francesa para a Península Ibérica em Madrid.

Em 2018, ingressou na SIVA como Diretor de Vendas da Volkswagen.

Passa agora a ter a responsabilidade de gerir a atividade comercial da Audi em Portugal, em estreita colaboração com a Rede de Concessionários da marca.