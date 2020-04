Audi agradece aos clientes que estão a combater o coronavírus com serviço exclusivo

A Audi quer agradecer a dedicação dos trabalhadores que estão envolvidos na luta contra a COVID-19 no nosso país e acaba de lançar um serviço exclusivo que lhes facilita as visitas à oficina com as suas viaturas particulares.

Quem for cliente da marca dos quatro anéis e estiver na linha da frente do combate ao novo coronavírus terá agora acesso a um serviço que prevê a recolha da viatura no local indicado pelo cliente, bem como a entrega de uma viatura de substituição (em função da disponibilidade) durante o período em que o carro particular estiver na oficina.

Este serviço destina-se a médicos, enfermeiros, profissionais do INEM e da protecção civil, farmacêuticos, membros das forças de segurança e bombeiros.

Será igualmente dada prioridade no atendimento e reparação no caso de necessitar do Serviço de Mobilidade Audi – 800 206 672.

"Esta é uma forma de agradecermos aos nossos clientes-heróis que lutam diariamente contra a terrível ameaça do COVID-19, mas também de lhes simplificarmos a vida, permitindo que se concentrem na sua verdadeira prioridade, que é salvar vidas", afirmou Alberto Godinho, Director-Geral da Audi em Portugal.

Quem quiser usufruir deste serviço deve contactar a linha de apoio ao cliente Audi, através do 800 30 80 30.