Aston Martin DBX vs Lamborghini Urus: quem ganha numa “drag race”?

O Aston Martin DBX é o primeiro SUV da história da marca britânica e quer deixar marca no segmento dos "híper-SUV", onde modelos como o Bentley Bentayga Speed ou o Lamborghini Urus dão cartas. Era, por isso, uma questão de tempo até alguém colocar estes modelos frente-a-frente.

O duelo entre o DBX e o Bentayga Speed ainda não aconteceu, até porque o SUV da marca de Crewe acabou de ser renovado, mas a "luta" entre o Aston Martin e o Urus, da Lamborghini, já aconteceu.

O SUV italiano, equipado com um motor V8 de 4.0 litros com 650 cv, precisa de apenas 3,6 segundos para acelerar dos 0 aos 100 km/h e chega aos 305 km/h de velocidade máxima. Já o Aston Martin DBX conta com um motor V8 de 4.0 litros fornecido pela Mercedes-AMG que debita 550 cv, número que lhe permite ir dos 0 aos 100 km/h em meros 4,5 segundos e chegar aos 291 km/h de velocidade máxima.

Em teoria, é impossível o Urus perder numa "drag race", mas será que a realidade é assim tão simples? A resposta está no vídeo abaixo.