Apontado à cidade: novo MG4 Urban vai atacar pelo preço

A entrada no mercado britânico aconteceu esta quarta-feira: o MG4 100% eléctrico ganha uma variante de tracção dianteira que pouco ou nada tem a ver com o original para além do nome.

Baptizado como MG4 Urban, o hatchback tem uma estética bem distinta e dimensões ligeiramente maiores, como confirmam os seus 4,40 metros de comprimento.

De série poder-se-á contar com uma painel de instrumentos de sete polegadas e um ecrã de 15,6 polegadas para o infoentretenimento, sendo compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios

Mais simples é a tecnologia motriz do modelo, com a versão Comfort Standard Range que dá entrada à gama a ter um propulsor de 110 kW (150 cv) e uma bateria de 44 kWh para 323 quilómetros de autonomia.

Já os Long Range, nas versões Comfort e Premium, possuem um motor de 120 kW (163 cv) alimentado por um acumulador de 53,9 kWh para 420 quilómetros eléctricos, recarregável a uns máximos 150 kW DC.

Dinâmico para a cidade mas sem ter uma postura desportiva, cumpre os zero aos 100 km/hora em redor dos 9,5 segundos para uma velocidade máxima de 160 km/hora.

Sem preços nem data de chegada à Europa continental e muito menos ao nosso país, o MG4 Urban começa nos 27 mil euros em terras britânicas, com o topo de gama a passar dos 32 mil euros.

