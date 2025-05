Antonio Filosa sucede a Carlos Tavares à frente da Stellantis

O italiano Antonio Filosa foi o nome escolhido para liderar os destinos da Stellantis após a demissão do português Carlos Tavares em Dezembro.

O novo director executivo do grupo automóvel, que antes dirigia a divisão do grupo para a América do Norte e do Sul, já tinha sido nomeado no início de fevereiro para dirigir um novo departamento global de qualidade.

O conselho de administração da Stellantis seleccionou o executivo transalpino tendo como base os mais de 25 anos de experiência que tem no sector automóvel, numa carreira iniciada em 1999 na Fiat.

Já como director de operações na América do Sul, elevou a Fiat à liderança do mercado, expandindo ainda de forma significativa a implantação da Peugeot, Citroën, Ram e Jeep naquele mercado.

Como director executivo da Jeep, Antonio Filosa expandiu a presença global da marca, sendo o Brasil o líder da marca fora dos Estados Unidos, sendo promovido a director de operações da Stellantis na América do Sul e do Norte em Dezembro último.

John Elkann, que substituiu Carlos Tavares nestes últimos cinco meses, manterá o cargo de presidente executivo quando Antonio Filosa assumir o cargo de director executivo a 23 de Junho, e anunciar a nova equipa de liderança da Stellantis.

