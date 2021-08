Anti-vacinas Covid-19 usa Mercedes-AMG como mensageiro

A pandemia do coronavírus tem criado um turbilhão económico-social na vida do cidadão comum. Mas, com a vacinação contra a Covid-19, o cada vez mais "obrigatório" certificado digital, levantou outros problemas junto das populações.

Em França, um automobilista de Bordéus decidiu levar ao extremo a sua exigência pelo máximo de liberdade contra os partidários da protecção total.

E nada melhor do que fazer do seu Mercedes-AMG Classe C Coupé o porta-estandarte contra a obrigatoriedade das vacinas contra a Covid-19 e o uso de máscaras faciais.

O vernáculo usado impede uma tradução livre mas sempre se pode adiantar que a mensagem está a passar depressa nas redes sociais e, principalmente, na estrada.

O desportivo em questão está equipado com um V8 atmosférico de 6.2 litros, capaz de debitar mais de 500 cv nas versões mais poderosas.

