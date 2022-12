ANSR: já morreram 460 pessoas na estrada desde início do ano

Este ano já morreram na estrada 460 pessoas, um número trágico que, mesmo assim, é inferior às 515 vítimas mortais registadas em 2019.

A informação foi adiantada esta terça-feira pelo presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) no balanço da operação de Natal e na apresentação da operação Ano Novo.

"Temos a lamentar cerca de 460 vítimas mortais desde o princípio do ano até agora", afirmou Rui Ribeiro.

"Se compararmos com as 515 de 2019, que é o nosso ano de referência porque 2020 e 2021 foram anos atípicos, penso que estamos num bom caminho".

O responsável destacou que tem sido feito um "progresso notável" na segurança rodoviária em Portugal, com o número de vítimas mortais a ter decrescido "81% nos últimos 25 anos".

Rui Ribeiro realça que, "nos últimos dez anos ainda morreram nas estradas portuguesas 6.089 pessoas".

Houve também mais de 315 mil acidentes, mas sublinhou que "é possível chegar a vítimas zero".

Na operação de Natal, que decorreu entre 19 e 26 de Dezembro, registaram-se 12 mortos, mais um do que no ano passado, e menos 109 feridos.

As 12 vítimas mortais resultaram de três acidentes no distrito do Porto, dois em Aveiro, dois em Faro, dois em Setúbal, e em Beja, Coimbra e Santarém.

Nos restantes distritos do país e nas regiões autónomas dos Açores e Madeira "foi atingido o objectivo de zero mortos nas estradas portuguesas", afirmou Rui Ribeiro.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?