Amazon Web Services e F1 anunciam competição DeepRacer para profissionais e amadores

A Amazon Web Services uniu-se à Fórmula 1 para anunciar a primeira competição do AWS DeepRacer para profissionais e amadores, a realizar-se através da consola da AWS DeepRacer. O AWS DeepRacer é um carro à escala 1:18 alimentado por aprendizagem por reforço, uma área de machine learning. Os participantes treinam, avaliam e ajustam os seus modelos num simulador online para competir contra pilotos de todo o mundo e desenvolver habilidades em Inteligência Artificial de forma interessante e divertida.No contexto atual, onde grande parte dos eventos desportivos de todo o mundo foi cancelada, a F1 une-se à AWS para oferecer aos fãs de corridas uma nova maneira de competir. Rob Smedley, Diretor Data Systems da F1 e Embaixador Técnico da AWS, Daniel Ricciardo, piloto de F1 da Renault Sport, e Tatiana Calderón, piloto de testes da Alfa Romeo F1 e piloto F2 em 2019, vão treinar os próprios modelos para competir na final, que decorre na semana de 1 de Junho. A final consistirá numa prova de tempo mais rápido para Rob, Tatiana e Daniel, juntamente com os melhores amadores na final do Grande Prémio com 11 carros.As corridas serão realizadas numa réplica virtual do circuito oficial de Barcelona-Montmeló na F1 (GP da Catalunha) e o melhor "piloto" amador ganhará vários prémios da F1. As equipas vão partilhar a sua experiência durante a competição e poderão acompanhar o progresso, estratégias do veículo e dados no mundo automóvel. Esta competição é patrocinada pela F1 e decorre durante todo o mês de Maio. Pode aceder ao site oficil da competição aqui A Fórmula 1 tem vindo a trabalhar há vários anos na núvem da AWS para digitalizar a competição, tirar o máximo partido da tecnologia e transformar a experiência F1, tanto para pilotos como para os fãs.