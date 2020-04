Alugou Mustang, trocou os pedais e só parou em cima de um... Rolls-Royce!

É mais uma daquelas histórias inenarráveis que as redes sociais são ricas. O condutor de um Ford Mustang GT descapotável decidiu testar a resistência do seu bólide, e nada melhor do que fazê-lo contra um Rolls-Royce Dawn.

No parque de estacionamento da DDW Partners, uma firma especializada em carros de luxo, o confuso condutor do ‘pony car’ alugado trocou os pés e, em vez de pisar o pedal de travão, calcou bem o acelerador.

O resultado está bem à vista nas fotografias publicadas no Facebook pelo stand de Scottsdale, no Arizona, com a frente do Ford Mustang GT desfeita; muito plástico, dizemos nós!

Já a lateral direita do Rolls-Royce tem uma mossa bem visível, a mostrar que o impacto foi bem forte, mas que será facilmente reparável.

Esperemos que o condutor do Mustang GT alugado também tenha contratualizado seguro contra todos os riscos…

É que a reparação de ambos os carros não será barata, principalmente no caso do descapotável britânico.