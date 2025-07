Alpine expande-se a norte com nova Alpine Store Porto

Há um novo espaço de referência da Alpine Portugal: esta quinta-feira foi inaugurado o Alpine Store Porto, naquele que é um passo decisivo no plano de expansão nacional definido pela insígnia desportiva francesa.

A caracterizá-lo está um showroom de 200 metros quadrados, acompanhado dum ecossistema digital próprio que abrange um portal, um Google My Business e plataformas de redes sociais, para um contacto directo com os potenciais clientes.

Com o destaque a ser dado aos Alpine 110 e A290, antes da chegada do A390, os adeptos da marca terão a oportunidade de agendar ensaios exclusivos com as variantes GTS daqueles dois desportivos.

A operação da nova Alpine Store Porto está a cargo do grupo Salvador Caetano, continuando a Alpine Store Lisboa, operada pela Santogal, a desempenhar um papel fundamental no crescimento da marca na zona sul do país.

