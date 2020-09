Alpine com equipa própria no Mundial de resistência

A Alpine anunciou esta segunda-feira a entrada no Mundial de resistência da próxima época com uma equipa na categoria LMP1.





Com a vitória das 24 Horas de Le Mans na mira, a Alpine Endurance Team torna-se um dos poucos construtores a estarem inscritos, simultaneamente, nas duas competições automóveis mais importantes da FIA, depois de já antes ter confirmado uma equipa própria no Mundial de Fórmula 1 em 2021.

Em paralelo, a Alpine oferece ainda um programa de corrida para equipas privadas nas categorias Alpine A110 Cup, GT4 e Rally.

O construtor gaulês competiu na divisão LMP2 sob o comando da equipa Signatech Alpine nos últimos cinco anos cinco anos, ganhando dois títulos europeus, dois campeonatos mundiais e três vitórias nas 24 Horas de Le Mans naquela classe.

O protótipo com que a Alpine irá competir na categoria LMP1 é concebido e inspirado no chassis Oreca animado por um motor Gibson, qualquer um deles com provas dadas, como explica em comunicado.

O conjunto beneficiará de toda a experiência técnica da Oreca e da Signatech, para atingir níveis de desempenho que permitam à equipa lutar pela vitória.

Quase uma certeza é que a Alpine Endurance Team não irá ignorar potenciais sinergias com a equipa de Fórmula 1.

Feito o anúncio oficial, a Alpine irá revelar o protótipo LMP1 com que irá correr no Mundial de resistência, assim como as cores e os pilotos da equipa, antes de iniciar o seu programa de testes.

"Após oito anos de sucessos contra algumas das melhores equipas do mundo, é hora de darmos mais um passo em frente, desafiando os construtores da categoria principal, como também o faremos na Fórmula 1", sublinha o diretor-geral da Alpine.

"As últimas alterações nos regulamentos para 2021", destaca Patrick Marinoff, "oferecem à Alpine a oportunidade demonstrar o seu know-how técnico e experiência de corrida, num ambiente competitivo e justo".

