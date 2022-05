A Alpine não faz por menos: para celebrar o seu primeiro Grande Prémio de Fórmula 1 em Miami, a insígnia gaulesa revela o pacote exclusivo South Beach Colorway para o A110.

Alpine A110 especial celebra Fórmula 1 em Miami

Como o próprio nome indica, esta opção tem uma estética muito particular que destaca a iconografia da cidade da Florida.

E essa ideia é passada ao primeiro vislumbre por ambas as cores da carroçaria, a imitarem as luzes de neón que fervilham na Ocean Drive que atravessa Miami.

Pintado nas cores Bleu Azur e Rose Bruyère, o pacote estilístico inclui ainda diversos tipos de personalizações, assim como outras cores Heritage, disponíveis através do programa Atelier Alpine.

Para completar o conjunto exterior, para qualquer um dos tons são propostas jantes Serac brancas de 18 polegadas.

A bordo, há inúmeros detalhes específicos desta série especial, como os pespontos em cinzento nos bancos e na consola central, tapetes bordados e a bandeira francesa espalhada por vários pontos.

As possibilidades de personalização também incluem rodas com outros desenhos, e pinças de travão em cores diferentes das propostas no pacote South Beach Colorway.

Disponível a partir deste Verão no mercado nacional, este pacote opcional já pode ser reservado através da aplicação da Alpine.

O Grande Prémio dos Estados Unidos em Fórmula 1 decorre no próximo fim-de-semana em Miami.

