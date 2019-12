Alemanha destrona Noruega da liderança europeia da venda de eléctricos

A Noruega perdeu em Novembro o estatuto de maior mercado de automóveis eléctricos na Europa, o que não sucedia desde 2010. O novo "campeão" é a Alemanha, noticia esta segunda-feira a Bloomberg.





Até 30 de Novembro foram vendidos 57.533 carros eléctricos no mercado alemão, o maior da Europa, o que supera os 56.893 veículos vendidos na Noruega nos primeiros 11 meses do ano.A Noruega, no entanto, tem uma população de cerca de 5,3 milhões de habitantes, o que representa apenas 6,4% dos mais de 82 milhões residentes na Alemanha.Mas a Noruega pode terminar o ano no terceiro lugar. Isto porque as vendas de carros elétricos na Holanda têm acelerado e superavam já as 55 mil unidades até Novembro. No mês passado, aliás, o modelo mais vendido no mercado holandês foi o Tesla Model 3, com 3.979 veículos entregues. A marca de Elon Musk foi a segunda mais vendida no país em novembro, apenas atrás da Volkswagen, e soma 18.432 carros vendidos este ano, o que lhe vale a nona posição entre as marcas mais populares na Holanda.A Alemanha apresentou um crescimento de 9,1% nas vendas de carros eléctricos em Novembro, atingindo as 4.651 unidades. Já na Noruega, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira, as vendas destes veículos recuaram 27% no mês passado, cifrando-se em 3.697 unidades.