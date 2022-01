Adeus: DriveTribe fecha as portas

Para quem gosta das cómicas diatribes de Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond sobre o mundo automóvel, as notícias não poderiam ser piores.

Os três apresentadores anunciaram esta segunda-feira que o DriveTribe vai fechar no último dia de Janeiro. O mesmo irá passar-se com o portal FoodTribe.

Em causa estão os "significativos desafios" que estão a ser colocados à indústria automóvel, com a crise dos semicondutores à cabeça.

Esse problema implicou a redução dos orçamentos de marketing dos fabricantes automóveis com o correspondente impacto em projectos como o Drive Tribe, dependentes da publicidade.

Mesmo assim, a ideia nascida há cinco anos não terá um fim definitivo. Richard Hammond irá mantê-la viva nas redes sociais.

A página no Facebook tem mais de 4,2 milhões de "gostos", e o canal do Youtube supera os 2 milhões de subscritores.

O DriveTribe nasceu como uma plataforma online, com a ideia original de criar comunidades digitais de amantes do automóvel.

Segundo o jornal britânico Express & Star, logo nos primeiros dois anos de operações, o portal teve um prejuízo de 14,5 milhões de euros.

E isto depois do investimento de 5,75 milhões de euros por parte da 21th Century Fox, e de 4,8 milhões do lado da Breyer Capital, para o arranque do portal.

A pandemia da Covid-19 e a crise dos chips para a indústria automóvel deu a machada final ao projecto, que nunca conseguiu recuperar aqueles prejuízos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?