ACAP: vendas automóveis crescem 41,9% no primeiro trimestre

As vendas de novos veículos deram em Março um salto pronunciado face ao mesmo mês do ano passado.

Foram matriculados 24.590 veículos automóveis ligeiros e pesados, o que representou um aumento de 51,2% em relação a Março de 2022.

Todavia, os mesmos números, quando comparados com o mesmo mês de 2019, antes da pandemia da Covid-19, representaram uma quebra de 14,1%.

Somando os três primeiros meses do ano, foram colocados em circulação 60.563 novos veículos, uma subida de 41,9% face ao mesmo período de 2022.

Todavia, e tomando em linha de conta o mesmo período de 2019, a Associação Automóvel de Portugal registou uma diminuição de 39,3%.

Salto de 60,1% nos ligeiros de passageiros

Em Março passado, foram matriculados 21.472 automóveis ligeiros de passageiros novos no nosso país, um crescimento de 60,1% face ao mesmo mês de 2022.

E, no primeiro trimestre de 2023, as matrículas de veículos dessa categoria totalizaram 52.191 unidades, mais 49,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

No caso dos veículos ligeiros de passageiros movidos a energias alternativas, os dados são ainda mais relevantes.



Nos primeiros três meses deste ano, 47,2% das novas matriculações eram de veículos movidos a outros tipos de energia.

Os 100% híbridos representaram 16,6%, seguido de muito perto, com 16,1%, pelos totalmente eléctricos.

Já a categoria de ligeiros de mercadorias registou em Março um ligeiro aumento nas novas matriculações (3,6%) face ao mesmo mês do ano passado.

Em termos acumulados, o mercado atingiu 6.651 unidades, o que representou um aumento de 3,2% em comparação com Janeiro a Março de 2022.

Quanto ao mercado de "pesados", que inclui veículos de passageiros e mercadorias, em Março último verificou-se um aumento de 34,8% face ao mesmo mês do ano passado.



De Janeiro a Março de 2023, as matrículas desta categoria totalizaram 1.721 unidades, o que representou um aumento de 28,4% quando comparado com o primeiro trimestre de 2022.

Peugeot é líder destacada

Sem surpresas, a Peugeot cimenta a liderança no mercado de ligeiros de passageiros.

Os 6.110 veículos novos matriculados no primeiro trimestre deste ano representam 11,71% de quota de mercado.

A larga distância fica a Renault na segunda posição, com 3.848 unidades e com uma fatia de 7,37% do mercado, seguida da Mercedes, com 3.483 veículos e uma quota de 6,67%.

Fora do pódio, segue-se a BMW, com 3.442 veículos ligeiros de passageiros, secundada pela Volkswagen (3.273), Toyota (3.223), Dacia (3.138), Citroën (2.701), Seat (2.372) e Opel (2.358).

Entre as insígnias premium e desportivas, o mercado é liderado pela Porsche, com 236 exemplares novos matriculados nos primeiros três meses deste ano.

Seguem-se a Bentley, a Maserati e a Aston Martin, todos com 16 exemplares, a Ferrari, com 11, e a Lamborghini, com dez unidades.

