ACAP: vendas automóveis crescem 13,1% no primeiro trimestre

O mercado automóvel cresceu 13,1% de Janeiro a Março, correspondente à matriculação de 68.520 novos veículos, face ao primeiro trimestre de 2023.

Só no último mês, foram matriculadas 26.240 viaturas no nosso país, um crescimento de 6,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Por categorias, 22.796 automóveis ligeiros de passageiros novos foram matriculados em Março, mais 6,2% do que no mesmo mês de 2023.

No acumulado dos três primeiros meses de 2024, as matrículas totalizaram 59.044 unidades, um crescimento de 13,1% relativamente ao período homólogo do último ano.

De Janeiro a Março, 51,5% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia.

Em particular, verifica-se que 16% eram eléctricos e 15,4% eram totalmente híbridos, com os híbridos plug-in a representarem 12%.

Reportando apenas ao mês de Março, o peso dos "eléctricos" atingiu 16,4% deste mercado.

Já o mercado de ligeiros de mercadorias registou, no último mês, uma evolução positiva de 17% face a Março de 2023, com 2.843 unidades matriculadas.



Em termos acumulados, o mercado atingiu 7.591 unidades nos três primeiros deste ano, um aumento de 14,1% face ao mesmo período de 2023.

O mercado de veículos pesados de passageiros e mercadorias, com 601 veículos, registou em Março uma queda de 12,8% em relação ao mesmo mês do ano passado.

No primeiro trimestre de 2024 as matrículas desta categoria totalizaram 1.885 unidades, um aumento de 9,5% em relação ao mesmo período de 2023.

Leão no topo

Sem surpresa, a Peugeot mantém-se na liderança da tabela das marcas de ligeiros de passageiros mais vendidas no primeiro trimestre deste ano.



As 2.143 unidades comercializadas em Março reforçaram essa posição, com o acumulado de Janeiro àquele mês a atingir agora os 6.854 veículos.

Segue-se a Renault que, com os seus 2.236 viaturas, até vendeu mais do que a marca do leão no último mês.

Todavia, quando somados os três primeiros meses do ano, o volume chega apenas aos 4.863 automóveis.

O último lugar do pódio é ocupado pela Dacia, com 1.822 viaturas novas matriculadas em Março, e 4.494 de Janeiro até ao mês passado.

A quarta posição é ocupada pela Mercedes-Benz, com 4.301 veículos, seguida da Citroën (3.874), BMW (3.286), Toyota (2.939) e Nissan (2.936).



A Tesla reforça a posição na tabela das dez marcas mais vendidas no nosso país, chegando ao nono lugar com 2.888 unidades 100% eléctricas, seguida da Kia com 2.295 viaturas.

Nas insígnias desportivas e de luxo, o mercado nacional continua a ser liderado pela Porsche, com 328 automóveis, seguida da Aston Martin com 16 unidades.

A Lamborghini fez 13 novas matriculações e a Maserati chegou à primeira dezena, com a Bentley a matricular nove e oito para a Ferrari.

