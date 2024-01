ACAP: produção automóvel caiu 1,3% em 2023

A produção de veículos automóveis nas fábricas instaladas em Portugal registou uma queda de 1,3% em 2023 face ao ano anterior.

Os dados avançados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal indicam que a produção se ficou pelas 318.231 unidades.

A ACAP sublinha, no entanto, que 2023 foi o terceiro melhor ano de sempre na fabricação nacional de viaturas automóveis, apenas superado em 2019 e 2022.

Em Dezembro, foram produzidos 19.050 veículos, o que representou um decréscimo de 36,2% em termos homólogos.

As exportações representam 97,8% da venda de veículos fabricados em Portugal, com a Europa a recolher 87,8% do total da produção.

A tabela de vendas é liderada pela Alemanha, com 18,8%, seguida de França (14%), Itália (13,4%) e Espanha (10,2%).

Quanto à montagem de veículos pesados, em Dezembro foram montadas 32 unidades.

Este número representa um crescimento de 100% face a igual mês do ano anterior.

No total de 2023, a montagem de 212 veículos pesados, apenas de passageiros, representou um crescimento de 7,6% em relação ao ano precedente.

O mercado externo absorveu 99,5% dessas viaturas no nosso país, correspondente a 211 unidades.

A Alemanha, com 50,2%, e o Reino Unido, com 49,8%, foram os únicos destinos destas exportações.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?